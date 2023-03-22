В Серове осудили двух взяткодателей, а взяточника ещё судят

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился процесс о даче взятке старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения группы технического надзора ОГИБДД МО МВД России «Серовский». Взяткодателей приговорили к штрафам различного размера.Дело рассматривалось мировым судьёй судебного участка № 1 Серовского судебного района. Подсудимыми были директор филиала «Серовское ДРСУ АО «Свердловавтодор» Алексей Золотухин и главный энергетик этой же организации Сергей Мелеш. Первый обвинялся в том, что попросил второго передать взятку старшему госинспектору. Второй под судом оказался за то, что просьбу выполнил и деньги передал. Таким образом, за 5 тысяч рублей они, казалось бы, избавили филиал «Свердловавтодора» от неприятностей, возникших из-за того, что у водителя грузового седельного тягача компании было просрочено разрешение на провоз негабаритных грузов. На деле же оказалось, что взяткой они создали проблем себе: судья назначил Золотухину наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а Сергею Мелешу — в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей (приговор в законную силу пока не вступил).Что же касается старшего госавтоинспектора, взявшего деньги у вышеуказанных лиц, то его ещё судят. Дело в том, что описанный случай — не единственный, в котором он был уличён, как взяточник. По версии следствия, в период с декабря 2020-го года по ноябрь 2021-го года теперь уже бывший сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Серовский» Шуваев за вознаграждение от работников различных компаний осуществлял продление сроков действия свидетельств на дорожную перевозку опасных грузов без проведения обязательных административных процедур по осмотру транспортных средств и проверке сведений об их владельце. Как сообщает прокуратура Свердловской области, за Шуваевым числятся и другие должностные преступления — служебный подлог, злоупотребления должностными полномочиями, фальсификация доказательств и так далее. Судьям Серовского районного суда ещё понадобится время разобрать во всех «подвигах» бывшего госинспектора и определить для него заслуженную «награду».