Руководитель больницы в Нижней Туре подозревается во взяточничестве и растрате





– отметили в СКР. «Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки, выявившей эпизод растраты в особо крупном размере»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Один из руководителей Нижнетуринской городской больницы подозревается в получении взятки в крупном размере и растрате средств, выделенных в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».Прокуратура Нижней Туры провела проверку в городской больнице и установила, что при реализации государственных контрактов не была выполнена существенная часть работ. Однако деньги один из руководителей горбольницы перечислил в полном объеме. Так, им было растрачено более шести миллионов рублей.В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).По версии следствия, подозреваемый получил от директора частной организации взятку за совершение незаконных действий – растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капитальный ремонт одного из отделений.Сейчас выполняются следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемого, в ходе которых изъяли документы и наличные денежные средства.Следствие СКР собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении руководителя горбольницы меры пресечения в виде заключения под стражу.