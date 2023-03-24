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Из-за подложных удостоверений сотрудников вагонного депо станции «Екатеринбург-Сортировочный» возбудили два уголовных дела
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили два уголовных дела из-за подложных удостоверений операторов котельных вагонного депо на станции «Екатеринбург-Сортировочный».
Как стало известно «Вечерним ведомостям», по итогам проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения функционирования объектов инфраструктуры в свердловской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Свердловской транспортной прокуратуры были выявлены подложные удостоверения двух сотрудников о прохождении обучения по занимаемой ими должности, на основании которых они были трудоустроены.
Рассмотрение обоих дел находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», по итогам проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения функционирования объектов инфраструктуры в свердловской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Свердловской транспортной прокуратуры были выявлены подложные удостоверения двух сотрудников о прохождении обучения по занимаемой ими должности, на основании которых они были трудоустроены.
«Свердловский транспортный прокурор направил материалы в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по ча3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного удостоверения, предоставляющего права)»,
– сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Рассмотрение обоих дел находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
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