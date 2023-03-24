Из-за подложных удостоверений сотрудников вагонного депо станции «Екатеринбург-Сортировочный» возбудили два уголовных дела





– сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Свердловский транспортный прокурор направил материалы в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по ча3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного удостоверения, предоставляющего права)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области возбудили два уголовных дела из-за подложных удостоверений операторов котельных вагонного депо на станции «Екатеринбург-Сортировочный».Как стало известно «Вечерним ведомостям», по итогам проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения функционирования объектов инфраструктуры в свердловской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Свердловской транспортной прокуратуры были выявлены подложные удостоверения двух сотрудников о прохождении обучения по занимаемой ими должности, на основании которых они были трудоустроены.Рассмотрение обоих дел находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.