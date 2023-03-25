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Вооруженные курьер еды и напарник ограбили ломбард в Екатеринбурге
Криминал
Фото: «4 канал»
В Екатеринбурге вооруженные курьер еды и напарник ограбили ломбард на улице Технической, 31. Они выстрелили в витрину и угрожали продавщице.
Грабители украли четыре планшета с цепями, два с браслетами, один с часами и один с подвеской.
По словам сторожа, один из нападавших был одет в желтый плащ «Яндекс Еды» и с собой у него был фирменный рюкзак.
Теперь грабителей ищут сотрудники полиции. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ситуацию взял на личный контроль глава городского гарнизона Максим Метелица.
«Зашли двое неизвестных в масках, ударили рукоятью пистолета по голове, выстрелили в витрину. Начали угрожать продавщице и похитили ювелирные изделия», – передает «4 канал» слова сторожа ломбарда.
Грабители украли четыре планшета с цепями, два с браслетами, один с часами и один с подвеской.
По словам сторожа, один из нападавших был одет в желтый плащ «Яндекс Еды» и с собой у него был фирменный рюкзак.
Теперь грабителей ищут сотрудники полиции. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ситуацию взял на личный контроль глава городского гарнизона Максим Метелица.
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