Свердловский суд отправил за решетку четырех человек за похищение и гибель человека





– рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Через непродолжительное время, в процессе перемещения потерпевшего в багажном отделении автомобиля в результате вышеуказанных преступных действий потерпевший скончался в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей кровью, излившейся в полость рта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 марта, Свердловский областной суд отправил в исправительную колонию строгого режима четырех жителей Верхней Пышмы, обвиняемых в похищении человека и его гибели. Одним из похитителей оказался сын погибшего.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, у одного из обвиняемых возник конфликт с отцом, в ходе которого родитель пригрозил сыну снять с регистрационного учета его автомобиль и потребовал от него выселиться вместе со своей семьей из его квартиры.После ссоры, 19 апреля 2022 года, молодой человек решил похитить своего отца, чтобы напугать. Об этом он рассказал троим своим знакомым, а те решили поддержать своего товарища и согласились на преступление.На следующий день, 20 апреля 2022 года, утром осужденные пришли к дому, где они дождались мужчину и напали на него. Отмечается, что у одного из обвиняемых была бейсбольная бита. Во врем нападения ей нанесли не менее четырех ударов по голове погибшего.Уже после того, как мужчина не мог сопротивляться, злоумышленники связали ему руки за спиной кабельными хомутами-стяжками и клейкой лентой. Затем молодые люди закрыли потерпевшего в багажнике и скрылись с места преступления.Обнаружив, что мужчина скончался, обвиняемые, уже будучи в лесополосе, куда они успели приехать, облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли с находившимся в нем телом.Двум из злоумышленников, среди которых сын погибшего, Свердловский областной суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы, с ограничением свободы на два года каждому. Еще одному из соучастников преступления дали восемь лет и также два года с ограничением свободы. Последнему – только семь лет лишения свободы.Отмечается, что все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.