В колонию отправится ограбивший сына собутыльника житель Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 3 года должен отправиться в исправительную колонию общего режима Семён Борисихин. К такому сроку жителя Нижнего Тагила приговорили за то, что он, угрожая бутылкой, выманил деньги у подростка. Совершить преступление мужчине не помешало даже то обстоятельство, что мальчик был сыном собутыльника, с которым Борисихин распивал спиртное.Указанное преступление было совершенно 17-го декабря 2021-го года. Двое приятелей пропьянствовали всю ночь. Утром хозяин квартиры, где проходила попойка, заснул, а его гость решил немного обогатиться за счёт сына собутыльника. Он начал угрожать мальчику, что ударит его бутылкой, если тот не переведёт ему деньги с отцовской карты. Несовершеннолетний подчинился. Правда, «трофеем» разбойника стали всего-то 300 рублей.Будь на скамье подсудимых кто-нибудь иной, судья Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, возможно, вынес бы и менее жёсткий приговор. Но, учитывая, что Борисихин и ранее натворил дел на несколько судимостей, решено было избавить общество от его присутствия на 3 года. Судили Борисихина по части 2-й статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах малолетнего потерпевшего, и с Борисихина взыскали 10 тысяx рублей в пользу подростка в качестве возмещения морального вреда. Осуждённый в праве подать апелляционную жалобу, ведь по сообщению прокуратуры Свердловской области приговор в законную силу пока не вступил.