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В Кушве будут судить бабушку за покушение на убийство правнука

12.27 Вторник, 28 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство своего трехлетнего правнука. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 15 октября 2022 года около 19:30 обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила ребенка на подоконник балкона, расположенного на 2 этаже, а затем с силой вытолкнула его в открытое окно.

Ребенок упал на землю с высоты 4,9 метра и ударился головой. В результате падения он получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, носа, мягких тканей и грудной клетки. Мальчика доставили в Центральную городскую больницу Кушвы. Сейчас он уже выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело направили в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости


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10:57 В разных районах Екатеринбурга обнаружили два трупа
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