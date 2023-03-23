В Кушве будут судить бабушку за покушение на убийство правнука

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Кушве в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство своего трехлетнего правнука. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 15 октября 2022 года около 19:30 обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила ребенка на подоконник балкона, расположенного на 2 этаже, а затем с силой вытолкнула его в открытое окно.Ребенок упал на землю с высоты 4,9 метра и ударился головой. В результате падения он получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, носа, мягких тканей и грудной клетки. Мальчика доставили в Центральную городскую больницу Кушвы. Сейчас он уже выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает.Уголовное дело направили в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.