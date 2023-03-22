В Нижнем Тагиле виновного в смерти местного жителя нашли по потерянной им кроссовке





– рассказали в прокуратуре. «Он на нанес не менее 19 ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу, причинив тяжкий вред здоровью, отчего потерпевший скончался на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле к 11 годам тюрьмы за нанесение смертельных травм местному жителю приговорили мужчину, которого нашли по потерянной им кроссовке. Размер его ноги редкого 51 размера.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокураторы Свердловской области, 17 октября 2022 года обвиняемый употреблял алкоголь в компании своего знакомого, будучи у него в гостях. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой владелец обуви большого размера напал на своего собутыльника.Обнаружив, что знакомый не подает признаков жизни, обвиняемый решил уйти из квартиры. Вот только из-за сильного опьянения ему не далось найти одну из кроссовок, поэтому он ушел в одной из них. По ней полицейские и нашли его.В ведомстве отметили, что ранее осужденный уже попадал в поле зрение правоохранителей, поэтому они сразу пошли к нему домой.Теперь Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.