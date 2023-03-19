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В столице Урала обокрали помогающий малоимущим благотворительный фонд
Криминал
Фото: благотворительный фонд «Люблю и благодарю»
В Екатеринбурге на улице Московской неизвестные проникли в помещение благотворительного фонда «Люблю и благодарю» и вынесли из него дорогостоящий строительный инструмент, принадлежащий рабочей бригаде. Об этом рассказали в самом фонде.
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта. Злоумышленники срезали замки и проникли в помещение, в котором планировалось сделать новый пищевой цех. Волонтеры планировали ежедневно готовить там 750 обедов для малоимущих, которые затем бесплатно выдавались бы нуждающимся в шести точках раздачи в уральской столице.
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 марта. Злоумышленники срезали замки и проникли в помещение, в котором планировалось сделать новый пищевой цех. Волонтеры планировали ежедневно готовить там 750 обедов для малоимущих, которые затем бесплатно выдавались бы нуждающимся в шести точках раздачи в уральской столице.
«Непосредственно нашему имуществу ущерба нет, но из-за отсутствия всего оборудования сейчас работы по строительству цеха остановлены. И остановлены на неопределенное время»,
– объяснили в фонде.
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