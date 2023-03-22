Возрастное ограничение 18+
Возбуждено уголовное дело из-за присвоения руководством ТСЖ денег в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту присвоения руководством ТСЖ «Банковское» денег, собранных на спецсчета собственниками многоквартирных домов на капитальный ремонт.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ТСЖ «Банковское» управляет многоквартирными домами №№ 34, 36 на улице Серова. Во время проверки в деятельности ТСЖ выявили разницу между оплаченными жильцами домов взносами на капремонт и поступившими на специальные счета каждого из домов денег.
Таким образом, на спецсчетах выявлена недостача средств на сумму более 900 тысяч рублей.
Прокуратура направила в органы полиции материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ТСЖ «Банковское» управляет многоквартирными домами №№ 34, 36 на улице Серова. Во время проверки в деятельности ТСЖ выявили разницу между оплаченными жильцами домов взносами на капремонт и поступившими на специальные счета каждого из домов денег.
Таким образом, на спецсчетах выявлена недостача средств на сумму более 900 тысяч рублей.
Прокуратура направила в органы полиции материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов, с которыми жили дети
16 марта 2023
16 марта 2023