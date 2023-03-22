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В Екатеринбурге будут судить водителя Kia, насмерть сбившего пешехода
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который в состоянии наркотического опьянения сел за руль автомобиля и насмерть сбил пешехода.
По версии следствия, вечером 18 июня прошлого года обвиняемый управлял автомобилем Kia. Он ехал по левой полосе на улице Розы Люксембург со стороны Энгельса в сторону Карла Маркса со скорость около 40 км/ч. Водитель, будучи в состоянии опьянения, не увидел пешехода и сбил его.
В результате ДТП пешеход 1958 года рождения получил сочетанную травму головы, туловища, шеи и конечностей. Он умер в больнице на следующий день.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, вечером 18 июня прошлого года обвиняемый управлял автомобилем Kia. Он ехал по левой полосе на улице Розы Люксембург со стороны Энгельса в сторону Карла Маркса со скорость около 40 км/ч. Водитель, будучи в состоянии опьянения, не увидел пешехода и сбил его.
В результате ДТП пешеход 1958 года рождения получил сочетанную травму головы, туловища, шеи и конечностей. Он умер в больнице на следующий день.
«После совершения ДТП обвиняемый был направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При проведении химико-токсикологического исследования в моче обвиняемого были обнаружены наркотические вещества», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
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