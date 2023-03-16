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В Екатеринбурге будут судить рецидивиста за нанесение смертельных травм и убийство

17.50 Среда, 22 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет рецидивист, который обвиняется в нанесении смертельных травм соседу и убийстве знакомого.

По версии следствия, 7 августа прошлого года пьяный мужчина в квартире дома на улице Красина приревновал соседа к соседке и нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове. В результате полученных травм сосед скончался в больнице 29 октября.

16 ноября обвиняемый, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на улице Блюхера поссорился с мужчиной, с которым знаком еще со школы. Злоумышленник ударил своего знакомого ногами, отчего тот упал. Затем обвиняемый нанес удары ножом в голову, шею и туловища потерпевшего. От полученных травм скончался на месте происшествия.

В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:50 В Екатеринбурге будут судить рецидивиста за нанесение смертельных травм и убийство
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16:53 На уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих
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15:52 Участок набережной Исети планируют благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
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