В Екатеринбурге будут судить рецидивиста за нанесение смертельных травм и убийство

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет рецидивист, который обвиняется в нанесении смертельных травм соседу и убийстве знакомого.По версии следствия, 7 августа прошлого года пьяный мужчина в квартире дома на улице Красина приревновал соседа к соседке и нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове. В результате полученных травм сосед скончался в больнице 29 октября.16 ноября обвиняемый, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на улице Блюхера поссорился с мужчиной, с которым знаком еще со школы. Злоумышленник ударил своего знакомого ногами, отчего тот упал. Затем обвиняемый нанес удары ножом в голову, шею и туловища потерпевшего. От полученных травм скончался на месте происшествия.В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.