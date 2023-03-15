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В Серове в суд передали уголовное дело о мошенничестве на 1,3 млн рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове перед судом предстанет участник организованной преступной группы. Он обвиняется в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в Москве, действуя в составе ОПГ, материалы уголовного дела в отношении членов которой выделены в отдельное производство, похитил средства жительницы Серова в сумме 1,3 миллиона рублей.
18 октября 2021 года обвиняемый позвонил потерпевшей, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил женщину в целях сохранности снять все деньги с ее банковского счета и перевести на девять указанных им банковских карт, которые находились у него. Указанные карты заблаговременно направляли обвиняемому другие участники ОПГ через транспортные компании.
Получив от сообщников информацию о фактическом зачислении денег на банковский счета, обвиняемый в тот же день снял часть суммы (586,9 тысячи рублей) в различных банкоматах в Москве. Остальную часть денег сняли другие члены ОПГ.
Впоследствии похищенные деньги мужчина перечислил неустановленным следствием лицам, осуществив операции их перевода в криптовалюту.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в Москве, действуя в составе ОПГ, материалы уголовного дела в отношении членов которой выделены в отдельное производство, похитил средства жительницы Серова в сумме 1,3 миллиона рублей.
18 октября 2021 года обвиняемый позвонил потерпевшей, представился сотрудником службы безопасности банка и убедил женщину в целях сохранности снять все деньги с ее банковского счета и перевести на девять указанных им банковских карт, которые находились у него. Указанные карты заблаговременно направляли обвиняемому другие участники ОПГ через транспортные компании.
Получив от сообщников информацию о фактическом зачислении денег на банковский счета, обвиняемый в тот же день снял часть суммы (586,9 тысячи рублей) в различных банкоматах в Москве. Остальную часть денег сняли другие члены ОПГ.
Впоследствии похищенные деньги мужчина перечислил неустановленным следствием лицам, осуществив операции их перевода в криптовалюту.
«В рамках расследования уголовного дела потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму 1,3 млн рублей. В целях обеспечения иска на имущество (компьютерную технику) обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд», – добавили в прокуратуре.
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