Налётчика на пункты выдачи микрозаймов задержали в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управление министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу сообщило о задержании человека, который подозревается в череде вооружённых на кредитные организации. Это 25-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном и подписал явку с повинной.Согласно информации УМВД, молодой человек 8-го октября 2022-го года ворвался в офис банка «Хоум Кредит», который расположен на проспекте Космонавтов. Он потребовал от сотрудницы банка денег. При этом он угрожал предметом, похожим на пистолет. Женщины оказались не робкого десятка и, не таясь, нажали тревожную кнопку. Это вспугнуло вооружённого визитёра — он не стал упорствовать в своих требованиях, а поторопился покинуть здание. А 17-го ноября история повторилась, причём — в том же самом офисе.Сотрудники полиции подозревают, что эти два эпизода — не единственные в «послужном» списке задержанного. Ведётся дальнейшее следствие и одновременно собираются материалы для суда. На скамью подсудимых мужчина сядет по уголовной статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».