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Налётчика на пункты выдачи микрозаймов задержали в Екатеринбурге

20.54 Вторник, 21 марта 2023
Криминал
Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
Управление министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу сообщило о задержании человека, который подозревается в череде вооружённых на кредитные организации. Это 25-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном и подписал явку с повинной.

Согласно информации УМВД, молодой человек 8-го октября 2022-го года ворвался в офис банка «Хоум Кредит», который расположен на проспекте Космонавтов. Он потребовал от сотрудницы банка денег. При этом он угрожал предметом, похожим на пистолет. Женщины оказались не робкого десятка и, не таясь, нажали тревожную кнопку. Это вспугнуло вооружённого визитёра — он не стал упорствовать в своих требованиях, а поторопился покинуть здание. А 17-го ноября история повторилась, причём — в том же самом офисе.

Сотрудники полиции подозревают, что эти два эпизода — не единственные в «послужном» списке задержанного. Ведётся дальнейшее следствие и одновременно собираются материалы для суда. На скамью подсудимых мужчина сядет по уголовной статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:26 Более 50 дизайнеров покажут свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге
16:55 Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
16:28 В Екатеринбург прилетит федеральный детский омбудсмен
15:47 Неделя детской книги пройдет в Екатеринбурге
15:22 У жителей Свердловской области появилась возможность совершать звонки через интернет
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