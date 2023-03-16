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Чужая банковская карта и личная жадность сделали жителя Каменска-Уральского преступником
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
На жителя Каменска-Уральского возбудили уголовное дело за то, что он активно пользовался чужой банковской картой. Вместо того, чтобы попытаться вернуть найденный кусок пластика истинному хозяину, 38-летний мужчина бросился отовариваться.
Мужнину пластиковую карту на прошлой неделе потеряла одна из жительниц Каменска-Уральского. Когда пропажа обнаружилась, её супруг позвонил в банк и выяснил, что картой весь день кто-то активно пользовался. С неё были совершены покупки в магазинах «Красное и Белое», «Злата», «Монетка», «Оптима», «Proffmax» и других. Всего неизвестный успел потратить с карты более 12 тысяч рублей. Узнав об этом, истинный владелец карты попросил банк заблокировать её, а сам обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции Каменска-Уральского сумели установить личность транжиры чужих денег и задержать его. Теперь его участь будет решать суд, под который он пойдет по пункту «Г» части 3-й 158 статьи Уголовного кодекса РФ. Как уточняет ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский», статья считается тяжкой и мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.
Мужнину пластиковую карту на прошлой неделе потеряла одна из жительниц Каменска-Уральского. Когда пропажа обнаружилась, её супруг позвонил в банк и выяснил, что картой весь день кто-то активно пользовался. С неё были совершены покупки в магазинах «Красное и Белое», «Злата», «Монетка», «Оптима», «Proffmax» и других. Всего неизвестный успел потратить с карты более 12 тысяч рублей. Узнав об этом, истинный владелец карты попросил банк заблокировать её, а сам обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции Каменска-Уральского сумели установить личность транжиры чужих денег и задержать его. Теперь его участь будет решать суд, под который он пойдет по пункту «Г» части 3-й 158 статьи Уголовного кодекса РФ. Как уточняет ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский», статья считается тяжкой и мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.
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