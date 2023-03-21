В Екатеринбурге осудили велосипедного вора-рецидивиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому мужчине. Он признан виновным в краже велосипедов из подъездов многоэтажек.Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в июле прошлого года обвиняемый украл два велосипеда. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.Так, 10 июля злоумышленник зашел в один из подъездов дома №2/3 на улице Пехотинцев и увидел на площадке первого этажа велосипед, прикрепленный к перилам антикражным тросом. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина перекусил трос и вышел с велосипедом из подъезда.Через несколько дней обвиняемый похитил велосипед, находящийся на площадке седьмого этажа в доме №12 на улице Коуровской. Похищенные велосипеды злоумышленник продал.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по вынесенным ранее приговорам по аналогичным преступлениям, назначил мужчине наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.