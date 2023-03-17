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В Асбесте вынесли приговор рецидивисту за убийство знакомого

12.52 Вторник, 21 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте перед судом предстал особо опасный рецидивист. Он признан виновным в убийстве человека.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в период с 22 по 23 апреля прошлого года Даниил Афанасьев со своим знакомым распивал спиртное в своей квартире. В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес ножом не менее пяти ударов в область туловища и шеи пострадавшего. В результате полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый высказывал версию о самообороне от нападения знакомого. Однако с учетом позиции прокурора коллегия присяжных заседателей единогласно признала Афанасьева виновным в умышленном причинении смерти человеку.

Асбестовский городской суд назначил Даниилу Афанасьеву наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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