Свердловчанина осудили за убийство двоюродного брата

«Под давлением присутствующих мужчина принес извинения, которые его сестра не приняла. Из-за этого двоюродный брат стал требовать от мужчины более искренних извинений, стоя на коленях. Родственник повторно извиняться отказался, сказав, что сестра сама виновата в том, что он ее избил», – рассказали в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство двоюродного брата.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в августе 2021 года в деревне Мартьяново работник фермы вместе со своей сожительницей принимал гостей – сестру и двоюродного брата. На ферме они организовали застолье, выпивали вместе пиво, водку и самогон.Когда гости ушли спать, мужчина начал ссориться с сожительницей из-за ревности. Она разбудила его сестру, чтобы та успокоила брата. Однако тот, наоборот, разозлился, и избил свою сестру. Тогда женщины разбудили двоюродного брата. Узнав о поведении родственника, он начал с ним драться и требовать от мужчины извиниться перед сестрой.В результате братья снова начали драться. Работник фермы схватил со стола кухонный нож и ударил им в грудь и живот потерпевшего. Один удар пришелся в сердце, от чего двоюродный брат умер на месте.Когда приехала бригада скорой помощи, мужчина скрылся от остальных, прихватив с собой орудие преступления и личные документы. Впоследствии его задержали сотрудники полиции.Шалинский районный суд назначил виновному 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.