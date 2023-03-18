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Футболиста «Урала» хотят посадить на 3,5 года в тюрьму в Нидерландах
Криминал
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Полузащитник Рай Влут, будучи пьяным, устроил в ноябре 2021 года смертельное ДТП на трассе Амстердам – Гаага. Разогнавшись до скорости 203 км/ч, Влут в районе городка Хофддорп налетел на автомобиль, в котором ехала семья – муж с женой и двое детей. В результате столкновения от полученных травм скончался четырёхлетний ребёнок.
Влут на момент ДТП выступал за футбольный клуб «Хераклес» из нидерланского города Алмело. Спустя несколько месяцев он вернулся в состав клуба, однако из-за произошедшего инцидента его возвращение негативно восприняли болельщики. В результате Влут не смог продолжить карьеру в «Хераклесе» – он уехал из Нидерландов и заключил контракт с казахстанским ФК «Астана». В конце лета 2022 года Влут перешёл в екатеринбургский «Урал».
Сегодня в суде Харлема состоялось слушание по делу Влута. Сам футболист прилетел на него из России. В ходе заседания государственная прокуратура потребовала приговорить его к 3,5 годам лишения свободы и запретить управление автомобилем на четыре года, передаёт издание nu.nl.
Родственники погибшего ребёнка просили прокурора ужесточить меру пресечения, поместив Влута под стражу – по их мнению, 27-летний футболист может скрыться в России от правосудия. Однако прокурор отказал в ходатайстве об этом, заявив, что по делам подобной категории подозреваемые могут находиться на свободе до рассмотрения апелляции.
Также родственники заявили, что Влут повёл себя недостойно, изначально пытаясь обмануть следствие – сказав, что за рулём был его друг, который на самом деле ехал на пассажирском сиденье. Мать погибшего ребёнка сказала: «Той ночью вы приняли осознанное решение сесть за руль в нетрезвом виде, затем отрицали, что были водителем, и уехали в Казахстан».
Как пишет nu.nl, Влут взял вину на себя только после того как узнал о смерти ребёнка.
Когда будет вынесено решение по делу Влута, пока неизвестно.
В составе ФК «Урал» Рай Влут провёл 14 официальных матчей и забил 5 мячей. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что следит за уголовным делом футболиста.
Влут на момент ДТП выступал за футбольный клуб «Хераклес» из нидерланского города Алмело. Спустя несколько месяцев он вернулся в состав клуба, однако из-за произошедшего инцидента его возвращение негативно восприняли болельщики. В результате Влут не смог продолжить карьеру в «Хераклесе» – он уехал из Нидерландов и заключил контракт с казахстанским ФК «Астана». В конце лета 2022 года Влут перешёл в екатеринбургский «Урал».
Сегодня в суде Харлема состоялось слушание по делу Влута. Сам футболист прилетел на него из России. В ходе заседания государственная прокуратура потребовала приговорить его к 3,5 годам лишения свободы и запретить управление автомобилем на четыре года, передаёт издание nu.nl.
Родственники погибшего ребёнка просили прокурора ужесточить меру пресечения, поместив Влута под стражу – по их мнению, 27-летний футболист может скрыться в России от правосудия. Однако прокурор отказал в ходатайстве об этом, заявив, что по делам подобной категории подозреваемые могут находиться на свободе до рассмотрения апелляции.
Также родственники заявили, что Влут повёл себя недостойно, изначально пытаясь обмануть следствие – сказав, что за рулём был его друг, который на самом деле ехал на пассажирском сиденье. Мать погибшего ребёнка сказала: «Той ночью вы приняли осознанное решение сесть за руль в нетрезвом виде, затем отрицали, что были водителем, и уехали в Казахстан».
Как пишет nu.nl, Влут взял вину на себя только после того как узнал о смерти ребёнка.
Когда будет вынесено решение по делу Влута, пока неизвестно.
В составе ФК «Урал» Рай Влут провёл 14 официальных матчей и забил 5 мячей. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что следит за уголовным делом футболиста.
Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счёт до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению,
— передаёт слова Иванова телеграм-канал ФК «Урал»
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