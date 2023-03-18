Футболиста «Урала» хотят посадить на 3,5 года в тюрьму в Нидерландах

— передаёт слова Иванова телеграм-канал ФК «Урал»

Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счёт до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению,