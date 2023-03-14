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Нижнетагильского рецидивиста осудили за резню в трамвае

21.09 Понедельник, 20 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила решил отправить за решётку мужчину, который привык излишне агрессивно решать конфликты, возникающие с согражданами. Минимум 2 таких случаях с его участием были зафиксированы полицией в 2021-м году.

Главным основанием для судебного разбирательства послужила резня, которую подсудимый устроил в общественном транспорте в декабре позапрошлого года. Материалы следствия описывают тот случай следующим образом: вместе с товарищем и собакой подсудимый ехал в трамвае, когда ему сделал замечание один из пассажиров. Причиной претензии было отсутствие у животного поводка и намордника. Такие же замечания делала подсудимому и кондуктор, но если на её слова он никак не реагировал, то на критику незнакомого человека среагировал неадекватно буйно: достал нож и нанёс им незнакомцу ранения.

Следствие пыталось доказать, что подсудимый намеревался убить оппонента, но на это не хватило веских улик, и суд переквалифицировал его действия на причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Кроме того, на суде упоминался и другой случай, в котором подсудимый повёл себя буйно, только в тот раз в качестве орудия нападения им была задействована бутылка.

С учётом всех обстоятельств, судья принял решение изолировать буяна от общества на 4 года и 6 месяцев. Прокуратура Свердловской области уточняет, что приговор ещё не вступил в законную силу и решение судьи может быть обжаловано.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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