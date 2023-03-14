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Застройщику проблемного ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге вынесли приговор
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Илье Полищуку. Он признан виновным в привлечении с нарушением законодательства средств граждан для участия в долевом строительстве ЖК «Да Винчи».
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что Полищук, фактически контролирующий и руководящий деятельностью ООО «Офорт-К» привлекал деньги граждан для участия в строительстве ЖК «Да Винчи». Под видом договоров долевого участия в строительстве он оформлял различные договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся жилом комплексе до его ввода в эксплуатацию.
С августа 2016 года по сентябрь 2020 года Полищук привлек деньги граждан на общую сумму свыше 23 миллионов рублей. Однако в 2019 году строительные работы были приостановлены.
Суд назначил Илье Полищуку наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 %. Прокуратура в течение 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что Полищук, фактически контролирующий и руководящий деятельностью ООО «Офорт-К» привлекал деньги граждан для участия в строительстве ЖК «Да Винчи». Под видом договоров долевого участия в строительстве он оформлял различные договоры на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся жилом комплексе до его ввода в эксплуатацию.
С августа 2016 года по сентябрь 2020 года Полищук привлек деньги граждан на общую сумму свыше 23 миллионов рублей. Однако в 2019 году строительные работы были приостановлены.
Суд назначил Илье Полищуку наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 %. Прокуратура в течение 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.
«В октябре 2021 года была осуществлена регистрация перехода Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области права на земельный участок под строящимся объектом. Впоследствии Фондом за счет регионального бюджета строительство многоквартирного дома было возобновлено. В декабре 2022 года дом был введен в эксплуатацию», – добавили в прокуратуре.
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