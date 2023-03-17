В уральской столице на Пехотинцев неизвестные избили мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители уральской столицы стали очевидцами того, как неизвестные откуда-то вывели мужчину и ударили его, оставив лежать без сознания между торговыми павильонами на улице Пехотинцев.Об этом сообщает телеграм-канал «Безумный Екб», ссылаясь на свидетеля произошедшего. По его словам, у мужчины была разбита голова. Скорую помощь ему вызвала работница одного из павильонов.Чуть позже стало известно, что мужчину увезли на реанимобиле.