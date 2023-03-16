В Екатеринбурге полицейские с применением табельного оружия задержали угонщика

«Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колёсам транспортного средства», – подчеркнули в пресс-группе.

Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге инспектора дорожно-патрульной службы задержали угонщика. Для этого им пришлось применить табельное оружие, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.Подозрительный автомобиль Chevrolet Niva с вмятинами сотрудники ДПС заметили в районе дома №98 по улице Ломоносова. Инспектора сигналом потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их и увеличил скорость в попытке скрыться.Водитель Chevrolet своими опасными манёврами создавал угрозу другим участникам движения, поэтому сотрудники полиции бросились в погоню, в ходе которой они неоднократно призывали лихача остановиться, обращаясь к нему через громкоговорящее устройство патрульного автомобиля.Так как «гонщик» продолжал их игнорировать, инспектора дорожно-патрульной службы в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О полиции» приняли решение применить табельное оружие.Лишь после этого автомобиль остановился, а мужчину, после попытки убежать, задержали. Лихачом оказался 29-летений местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование показало, что он был пьян.Ранее мужчина был судим за угон и кражу. Также выяснилось, что автомобиль, которым он управлял, находился в розыске с 15 марта этого года.В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в отношении угонщика составили 10 материалов.