Курьер из Екатеринбурга вложился в биржу и потерял больше миллиона

«Управление МВД России по городу Екатеринбургу призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. Зачастую, под видом известных инвестиционных компаний действуют мошенники», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге курьер по рекомендации лжеброкеров инвестировал в электронную биржу больше 1,1 миллиона рублей и лишился всех денег. Основную часть суммы он взял в кредит.Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, мошенники вытягивали из него деньги частями. А началось всё с того, что «эксперт инвестиционной платформы», представившийся «Константином», попросил его сделать первоначальный взнос в размере 100 евро. Отмечается, что для этого ему пришлось скачать «необходимое» приложение через VPN.Затем другой «эксперт» по имени «Михаил», прося всего лишь 10% от прибыли, предложил ему внести ещё 5 тысяч евро. Для этого екатеринбуржец оформил четыре кредита на общую сумму 1 миллион 27 тысяч рублей и выполнил все требования.Через некоторое время с ним вновь связался «Михаил», сообщивший о якобы допущенных потерпевшим на торгах ошибках, из-за которых мужчина безвозвратно потерял все деньги. Тогда лжеброкер заявил о запрете «инсайдерской торговли» и заморозке его брокерского счета.Он объяснил, что для того, чтобы якобы снова активировать свой счёт, курьеру из Екатеринбурга нужно было внести «заградительный тариф» в размере 200 тысяч рублей.Мужчина отказался, после чего с ним связался «главный аналитик брокерской компании». Он предложил ему за «решение вопроса» перевести 111 тысяч рублей, чтобы, таким образом, получить возможность обналичить все заработанные на бирже дивиденды в размере 2 миллионов 225 тысяч рублей.Доверчивый курьер согласился и перевёл на счёт лжеаналитика порядка 46 тысяч личных накоплений и 70 тысяч средств, которые он одолжил у родственников.О том, что его обманули, мужчина понял лишь после того, как псевдоброкеры перестали выходить на связь. В итоге, общая сумма ущерба, причиненного екатеринбуржцу, составила 1 миллион 143 тысячи рублей.