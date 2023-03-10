Двух свердловчан осудили за убийство знакомого, тело которого они расчленили

«В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантов, которая показала, что они вменяемы и отдавали себе отчёт в совершаемых действиях)», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор двум мужчинам за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электрического лобзика, а также за угрозу убийством.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 декабря 2021 года мужчины распивали спиртное с двумя своими знакомыми в квартире потерпевшего на улице Строителей в Камышлове. Находясь в состоянии опьянения, злоумышленники решили убить хозяина квартиры из-за неприязни.Вооружившись двумя ножами, они пригласили не опасающихся нападения мужчин в ванную комнату покурить. Осознавая, что находящийся вместе с ними знакомый может помочь хозяину квартиру, осужденный стал угрожать ему убийством и ударил ножом один раз в живот и один раз в область кистей обоих рук. Потерпевший воспринял высказанную угрозу реально.Когда хозяин квартиры зашел вслед за злоумышленниками в ванную, те напали на него и ударили ножами в шею и заднюю поверхности груди, отчего мужчина упал в ванну. Затем осужденные нанесли потерпевшему еще 27 ударов в область головы, туловища и конечностей. Мужчина скончался на месте происшествия.На следующий день злоумышленники при помощи ножей и электрического лобзика расчленили труп, чтобы скрыть убийство. Голову убитого они оставили в холодильнике, часть внутренних органов смыли в канализацию, а другую часть выбросили в мусорные баки. Остальные части тело осужденные вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили их легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.Свердловский областной суд назначил уроженцу Каменского района наказание в виде 17 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а уроженцу Нижней Тур – 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.