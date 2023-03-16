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В Серове перед судом предстанут два сотрудника полиции, избившие пассажира Audi
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове в суд направлено уголовное дело о превышении двумя сотрудниками полиции своих должностных полномочий. Они избили пассажира автомобиля Audi A8.
По версии следствия, в январе прошлого года сотрудник ППСП и инспектор ДПС при патрулировании трассы Серов – Североуральск – Ивдель остановили автомобиль Audi A8, в котором находились двое мужчин.
Не имея законных оснований и полагая, что пассажир машины причастен к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков, полицейские вытащили его из автомобиля на дорогу. Они сковали мужчине наручниками кисти рук за спиной и нанесли удары руками и ногами в область головы и туловища потерпевшего. В результате мужчине был причинен средней тяжести вред здоровью.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением специальных средств) направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в январе прошлого года сотрудник ППСП и инспектор ДПС при патрулировании трассы Серов – Североуральск – Ивдель остановили автомобиль Audi A8, в котором находились двое мужчин.
Не имея законных оснований и полагая, что пассажир машины причастен к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков, полицейские вытащили его из автомобиля на дорогу. Они сковали мужчине наручниками кисти рук за спиной и нанесли удары руками и ногами в область головы и туловища потерпевшего. В результате мужчине был причинен средней тяжести вред здоровью.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением специальных средств) направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
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