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Двое екатеринбуржцев предстанут перед судом за убийство знакомого

17.52 Четверг, 16 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в убийстве знакомого. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 11 октября прошлого года возле дома №90 на улице Войкова обвиняемые вместе со знакомым распивали спиртное. Злоумышленники увидели, как из кармана одежды знакомого выпал бутылек со спиртом, приобретенный одним из обвиняемых.

Из мести за предполагаемую кражу спиртного екатеринбуржцы избили потерпевшего руками и ногами, а затем нанесли удары ножом по лицу, шее, груди и животу лежащего на земле мужчины. От полученных травм потерпевший на месте происшествия.

«Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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