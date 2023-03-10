Двое екатеринбуржцев предстанут перед судом за убийство знакомого

«Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в убийстве знакомого. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, 11 октября прошлого года возле дома №90 на улице Войкова обвиняемые вместе со знакомым распивали спиртное. Злоумышленники увидели, как из кармана одежды знакомого выпал бутылек со спиртом, приобретенный одним из обвиняемых.Из мести за предполагаемую кражу спиртного екатеринбуржцы избили потерпевшего руками и ногами, а затем нанесли удары ножом по лицу, шее, груди и животу лежащего на земле мужчины. От полученных травм потерпевший на месте происшествия.