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В суд в Екатеринбурге направили уголовное дело об угоне автомобиля скорой помощи
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, утром 31 декабря пьяный молодой человек вызвал скорую помощь для своей девушки, получившей накануне травму головы. Медики прибыли к дому на Рижском переулке, оказали девушке помощь и решили ее госпитализировать.
Обвиняемый хотел поехать в больницу в качестве сопровождающего, но ему отказали. В результате он и водитель машины начали спорить. В ходе конфликта молодой человек показал водителю предмет, похожий на пистолет, и вытолкнул его из автомобиля. Мужчина пытался вернуться на свое место, но обвиняемый вновь замахнулся на него предметом.
Сев на водительское кресло, обвиняемый угнал автомобиль скорой помощи марки Mercedes-Benz, проехал на нем до остановки «Больница №24», на перекрестке Московская – Рижский переулок остановил машину и покинул ее.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, утром 31 декабря пьяный молодой человек вызвал скорую помощь для своей девушки, получившей накануне травму головы. Медики прибыли к дому на Рижском переулке, оказали девушке помощь и решили ее госпитализировать.
Обвиняемый хотел поехать в больницу в качестве сопровождающего, но ему отказали. В результате он и водитель машины начали спорить. В ходе конфликта молодой человек показал водителю предмет, похожий на пистолет, и вытолкнул его из автомобиля. Мужчина пытался вернуться на свое место, но обвиняемый вновь замахнулся на него предметом.
Сев на водительское кресло, обвиняемый угнал автомобиль скорой помощи марки Mercedes-Benz, проехал на нем до остановки «Больница №24», на перекрестке Московская – Рижский переулок остановил машину и покинул ее.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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