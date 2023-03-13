В суд в Екатеринбурге направили уголовное дело об угоне автомобиля скорой помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, утром 31 декабря пьяный молодой человек вызвал скорую помощь для своей девушки, получившей накануне травму головы. Медики прибыли к дому на Рижском переулке, оказали девушке помощь и решили ее госпитализировать.Обвиняемый хотел поехать в больницу в качестве сопровождающего, но ему отказали. В результате он и водитель машины начали спорить. В ходе конфликта молодой человек показал водителю предмет, похожий на пистолет, и вытолкнул его из автомобиля. Мужчина пытался вернуться на свое место, но обвиняемый вновь замахнулся на него предметом.Сев на водительское кресло, обвиняемый угнал автомобиль скорой помощи марки Mercedes-Benz, проехал на нем до остановки «Больница №24», на перекрестке Московская – Рижский переулок остановил машину и покинул ее.Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.