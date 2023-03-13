Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемую в попытке сбыта наркотиков

«Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемой, изобличение ее возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотика», – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировском районе Екатеринбурга автоинспекторы задержали подозреваемую в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков и гашиша. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Экипаж ДПС 13 марта около 23.20 остановил на улице Комсомольской автомобиль Lada Niva, за рулем которого находился местный житель 1962 года рождения. В салоне машины также сидела женщина, которая при виде полицейских стала заметно суетиться. Также, по внешним признакам, она находилась в состоянии опьянения.Сотрудники полиции доставили водителя и пассажирку в дежурную часть ОП №1 Кировского района. В присутствии понятых у женщины из сумки изъяли 11 свертков с содержимым неизвестного происхождения и направили на исследование.Эксперты-криминалисты установили, что в свертках находились синтетические наркотики – производные метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон общей массой 5,65 грамма. Кроме того, полицейские изъяли 1,56 грамма гашиша.Задержанной оказалось местная жительница 1992 года рождения, ранее судимая за кражу, грабеж и угон. Она пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала сбыть их в Екатеринбурге через тайники-закладки.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Кроме того, в отношении подозреваемой составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения.