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Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемую в попытке сбыта наркотиков
Криминал
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Кировском районе Екатеринбурга автоинспекторы задержали подозреваемую в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков и гашиша. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Экипаж ДПС 13 марта около 23.20 остановил на улице Комсомольской автомобиль Lada Niva, за рулем которого находился местный житель 1962 года рождения. В салоне машины также сидела женщина, которая при виде полицейских стала заметно суетиться. Также, по внешним признакам, она находилась в состоянии опьянения.
Сотрудники полиции доставили водителя и пассажирку в дежурную часть ОП №1 Кировского района. В присутствии понятых у женщины из сумки изъяли 11 свертков с содержимым неизвестного происхождения и направили на исследование.
Эксперты-криминалисты установили, что в свертках находились синтетические наркотики – производные метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон общей массой 5,65 грамма. Кроме того, полицейские изъяли 1,56 грамма гашиша.
Задержанной оказалось местная жительница 1992 года рождения, ранее судимая за кражу, грабеж и угон. Она пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала сбыть их в Екатеринбурге через тайники-закладки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Кроме того, в отношении подозреваемой составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения.
Экипаж ДПС 13 марта около 23.20 остановил на улице Комсомольской автомобиль Lada Niva, за рулем которого находился местный житель 1962 года рождения. В салоне машины также сидела женщина, которая при виде полицейских стала заметно суетиться. Также, по внешним признакам, она находилась в состоянии опьянения.
Сотрудники полиции доставили водителя и пассажирку в дежурную часть ОП №1 Кировского района. В присутствии понятых у женщины из сумки изъяли 11 свертков с содержимым неизвестного происхождения и направили на исследование.
Эксперты-криминалисты установили, что в свертках находились синтетические наркотики – производные метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон общей массой 5,65 грамма. Кроме того, полицейские изъяли 1,56 грамма гашиша.
Задержанной оказалось местная жительница 1992 года рождения, ранее судимая за кражу, грабеж и угон. Она пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала сбыть их в Екатеринбурге через тайники-закладки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Кроме того, в отношении подозреваемой составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения.
«Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемой, изобличение ее возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотика», – добавили в ГИБДД.
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Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемых в попытке сбыта 700 граммов наркотиков
13 марта 2023
13 марта 2023