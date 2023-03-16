Неизвестный в балаклаве избил екатеринбуржца в лифте

«Далее я получаю серию профессиональных ударов в голову, без остановки, жму на все кнопки, вываливаюсь из лифта в подъезд на каком-то этаже – он за мной, продолжает меня добивать. Нападавшего спугнул сосед, который вышел и, очевидно, узнав его, сказал: "Уходи, сам разберусь" – только тогда он остановился» – рассказал Щукин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в подъезде дома на улице Азина неизвестный в балаклаве напал на местного жителя Михаила Щукина. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил сам пострадавший.Михаил рассказал, что вечером к нему в гости пришли друзья. Он вышел из квартиры, чтобы спуститься вниз и встретить их. Когда на его этаже остановился лифт, там находился мужчина в балаклаве, но Щукина это не смутило – он поздоровался с ним, зашел в кабину и нажал на кнопку первого этажа.Екатеринбуржец считает, что нападение не связано с его работой или какими-то личными отношениям. По его мнению, нападавший какой-то неуравновешенный человек: «Весеннее обострение, видимо, у него». Щукин предполагает, что это может быть сын его соседа, поскольку тот явно узнал его.Михаил Щукин написал заявление в полицию. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, но до сих пор неизвестно – возбуждено ли уголовное дело. В полиции екатеринбуржцу сказали ждать звонка от участкового.