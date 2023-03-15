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В Верхней Салде бывшего судебного пристава осудили за взяточничество
Криминал
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Верхней Салде вынесли приговор бывшему судебному приставу-исполнителю. Женщина признана виновной во взяточничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, судебный пристав с 2016 года по 2021 год вносила в документы в рамках исполнительного производства заведомо ложные сведения. Она получила от должников взятки за незаконное окончание исполнительных производств и за отказ в применении обеспечительных мер в отношении имущества должников. Всего женщина получила взятки в размере более 660 тысяч рублей.
Женщина не признала свою вину. Верхнесалдинский районный суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок шесть лет.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, судебный пристав с 2016 года по 2021 год вносила в документы в рамках исполнительного производства заведомо ложные сведения. Она получила от должников взятки за незаконное окончание исполнительных производств и за отказ в применении обеспечительных мер в отношении имущества должников. Всего женщина получила взятки в размере более 660 тысяч рублей.
«В результате преступных действий судебного пристава-исполнителя денежные средства в размере более 6,9 млн рублей не были взысканы в рамках исполнительных производств и не поступили на счета взыскателей – граждан и организаций» – отметили в прокуратуре.
Женщина не признала свою вину. Верхнесалдинский районный суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок шесть лет.
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