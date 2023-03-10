Жителя Нижнего Тагила будут судить за убийство брата

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет ранее судимый местный житель. Он обвиняется в убийстве младшего брата. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 15 ноября обвиняемый 1987 года рождения и его брат 1990 года рождения поссорились во время распития спиртного. Причиной конфликта стало возникшее у старшего брата чувства ревности к сожительнице.Во время ссоры обвиняемый ударил кухонным ножом брата в область заднебоковой поверхности груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.