В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном предпринимательстве и посредничестве во взяточничестве

«Уголовные дела в отношении директора коммерческой организации и второго посредника в настоящее время находятся на рассмотрении в суде», – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор директору коммерческой организации Ибаду оглы Гурбанову за незаконное предпринимательство и посредничество во взяточничестве.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый с сентября по декабрь 2020 года выступил в роли посредника во взяточничестве по просьбе знакомого – директора коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Он передал часть взятки в размере миллиона рублей из общей суммы 4,5 миллиона рублей второму посреднику. Деньги должны были передать должностным лицам налогового органа для снижения суммы налогов и сборов, подлежащих начислению по результатам выездной налоговой проверки.Помимо этого, Гурбанов, тоже являясь директором коммерческой организации, с мая 2020 года по апрель 2022 года использовал карьер по добыче серпентинита, извлекая доход в особо крупном размере. При этом у организации не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов III класса опасности, дозволяющую проведение буровзрывных работ с использованием специальной техники.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Ибаду оглы Гурбанову по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей.