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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном предпринимательстве и посредничестве во взяточничестве
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор директору коммерческой организации Ибаду оглы Гурбанову за незаконное предпринимательство и посредничество во взяточничестве.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый с сентября по декабрь 2020 года выступил в роли посредника во взяточничестве по просьбе знакомого – директора коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Он передал часть взятки в размере миллиона рублей из общей суммы 4,5 миллиона рублей второму посреднику. Деньги должны были передать должностным лицам налогового органа для снижения суммы налогов и сборов, подлежащих начислению по результатам выездной налоговой проверки.
Помимо этого, Гурбанов, тоже являясь директором коммерческой организации, с мая 2020 года по апрель 2022 года использовал карьер по добыче серпентинита, извлекая доход в особо крупном размере. При этом у организации не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов III класса опасности, дозволяющую проведение буровзрывных работ с использованием специальной техники.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Ибаду оглы Гурбанову по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый с сентября по декабрь 2020 года выступил в роли посредника во взяточничестве по просьбе знакомого – директора коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Он передал часть взятки в размере миллиона рублей из общей суммы 4,5 миллиона рублей второму посреднику. Деньги должны были передать должностным лицам налогового органа для снижения суммы налогов и сборов, подлежащих начислению по результатам выездной налоговой проверки.
Помимо этого, Гурбанов, тоже являясь директором коммерческой организации, с мая 2020 года по апрель 2022 года использовал карьер по добыче серпентинита, извлекая доход в особо крупном размере. При этом у организации не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов III класса опасности, дозволяющую проведение буровзрывных работ с использованием специальной техники.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Ибаду оглы Гурбанову по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 2,8 миллиона рублей.
«Уголовные дела в отношении директора коммерческой организации и второго посредника в настоящее время находятся на рассмотрении в суде», – добавили в прокуратуре.
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