На Урале дебошир разбил окна в здании поста безопасности возле жд-переезда

«Расследование продолжается. Время до суда фигурант проведет под подпиской о невыезде», – добавили в УТ МВД России по УрФО.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчина разбил окна в здании поста безопасности возле автомобильного переезда на железнодорожном перегоне между станциями Колюткино и Марамзино. После этого он еще и пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции за несоставление протокола.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, пьяный екатеринбуржец решил поехать в Каменск-Уральский к знакомым и поймал попутку. В автомобиле он продолжить выпивать, что не понравилось водителю. Водитель остановил автомобиль и высадил беспокойного пассажира на пол пути, возле железнодорожного переезда.Тогда мужчина решил выплеснуть свой негатив на находившемся неподалеку здании поста безопасности. Он взял лопату, прислоненную к стене здания, и разбил все окна в нем. Причиненный ущерб оценили в 4000 рублей.Находившиеся рядом работники ремонтной бригады РЖД задержали мужчину и передали его полицейским. Дебошира доставили в линейный пункт, где стражи порядка установили личность задержанного и точные обстоятельства случившегося.Задержанным оказался неработающий житель Екатеринбурга 1969 года рождения. Ранее он был судим по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Накануне задержания мужчина только освободился из-под административного ареста сроком в 10 суток, который отбывал за мелкое хулиганство.В линейном пункте дебошир предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 1700 рублей за несоставление протокола по статье 20.1 КоАП РФ. Майор полиции от взятки отказался и сообщил о случившемся руководству. Возбуждено уголовное дело.Напомним, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.