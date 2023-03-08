«Магнит» Академического района Екатеринбурга стал жертвой ограбления

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Очередную торговую точку Екатеринбурга «осчастливили» визитом в неурочное время незваные посетители. Под покровом ночи визитёры вынесли имущество магазина.Жертвой ограбления стал супермаркет торговой сети «Магнит», расположенный на улице Парина в Академическом административном районе Екатеринбурга. Сюда минувшей ночью наведалась группа молодых людей. Уличные камеры наблюдения зафиксировали, что в помещения магазина они вломились, будучи налегке, а вот убегали с полными пакетами, которые «позаимствовали» там же, с прилавков. Тяжесть украденных товаров не помешала преступникам скрыться с места преступления довольно-таки поспешно, практически бегом.Какой ущерб понёс «Магнит» пока не сообщается. Расследованием преступления занимаются сотрудники отдела полиции №8 Управления МВД РФ по городу Екатеринбургу. Они устанавливают личности преступников.