В Нижнесергинском районе двое братьев обвиняются в изнасиловании знакомой

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. С учетом установленных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнесергинском районе задержали двух неоднократно судимых братьев. Они обвиняются в изнасиловании знакомой.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в ночь на 11 марта двое пьяных братьев 1977 и 1988 годов рождения пришли к дому, где проживает их знакомая. Старший из них проник в дом через окно кухни и несколько раз ударил монтировкой по ногам женщины, после чего насильно вывел ее на улицу. Затем злоумышленники повели потерпевшую к себе домой и изнасиловали ее.Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, двух неработающих мужчин задержали по горячим следам. Злоумышленники и потерпевшая были знакомы. В начале марта братья подрабатывали у женщины, скидывали снег с крыши ее дома.