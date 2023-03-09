В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру мошенников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю 2003 года рождения за мошенническое хищение денег пенсионерки по схеме «родственник попал в ДТП».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, молодой человек в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным, материалы уголовного дела в отношении которого были выделены в отдельное производство. В июне прошлого года неизвестный позвонил пенсионерке 1948 года рождения, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что якобы по вине ее внучки произошло ДТП с пострадавшими.Для урегулирования «конфликта» мошенник предложил введенной в заблуждение женщине передать деньги пострадавшим в аварии. На адрес к пенсионерке поехал обвиняемый и получил от нее 300 тысяч рублей.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с мошенника 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей.