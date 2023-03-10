В Березовском будут судить наркосбытчика, которого задержали благодаря таксисту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском перед судом предстанет 22-летний наркосбытчик, которого задержали благодаря бдительности таксиста. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в июле прошлого года нигде не работающий екатеринбуржец проводил время у своего знакомого в Березовском на съемной квартире. Он привез с собой мефедрон, часть которого употребили присутствующие в квартире гости.Оставшуюся часть наркотиков молодой человек решил продать, так как нуждался в деньгах. Он написал объявление о продаже в одном из сообществ в соцсетях. На предложение откликнулись покупатели из Верх-Исетского района Екатеринбурга.Обвиняемый вызвал такси, передал водителю сверток и заявил, что там находятся не наркотики, а процессор от системного блока. Таксист осмотрел и ощупал сверток, понял, что заказчик перевозки его обманул, отказался ехать и вызвал полицию. Несостоявшийся наркосбытчик скрылся с места происшествия, но его отследили по камерам видеонаблюдения.Уголовное дело направили в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.