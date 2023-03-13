Двух екатеринбурженок осудят за попытку продать героин из Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга доставлены материалы уголовного дела о попытке сбыта наркотиков. В качестве подсудимых в процессе будут участвовать две жительницы Екатеринбурга.Женщин 1973-го и 1988-го годов задержали в Екатеринбурге в августе 2022-го года. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №10 управления МВД Екатеринбурга доставили их в отделение, где одна из задержанных попыталась избавиться от некоего свёртка, бросив его под скамейку в помещении дежурной части. Сотрудники полиции, заметив это, проверили содержимое свёртка. Там было обнаружено 100 граммов героина.Как выяснилось из разговоров с дамами, героин они взяли в Верхней Пышме, куда специально для этой цели и ездили, предварительно получив «наводку» от закладчиков (эта информация была подтверждена данными, обнаруженными в телефоне одной из задержанных). Позже в квартире попавшейся наркоторговки сотрудники полиции нашли ещё 10 грамм героина, расфасованные по свёрткам. Кроме того, там были найдены пустые упаковки, подготовленные для новых порций запретного товара, и весы.Уголовное дело относительно женщин завели по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Приговор им «маячится» суровый, поскольку 100 грамм считается крупной партией наркотика.