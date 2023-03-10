Мошенничество и подделка документов довели жителя Полевского до скамьи подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Полевском прошёл суд по делу местного жителя, который обвинялся в мошенничестве и подделке документов. В деле фигурировала крупная денежная сумма — почти 2 с половиной миллиона рублей.Именно на такую сумму, согласно материалам следствия, нанёс пострадавшим 48-летний мужчина. С октября 2020-го года по апрель 2021-го года он занимался тем что обещал согражданам помочь поступить в некоторые учебные заведения на бюджетной основе. Разумеется, не за «спасибо». Обратившиеся к нему 14 лодырей надеялись без вступительных экзаменов стать учащимися лесотехнического университета или железнодорожного колледжа. За что и были наказаны — за свои деньги они получали от мошенника поддельные документы. Кроме того, жертвами мошенника стали индивидуальный предприниматель и частная компания. Обвиняемый заключил с ними договоры о поставке пиломатериалов, но оплатить полученные «дровишки» в итоге отказался.Жертвами мошенника признаны 38 человек. Суд «отомстил» за них, вынеся обвинительный приговор жителя Полевского и отправив его на 6 лет в исправительную колонию строгого режима. Дополнительным наказанием для него станет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Но, как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу. Осужденный может подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.