В Невьянске возбудили уголовное дело из-за мошенничества при начислении зарплаты работникам учреждения культуры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске возбудили уголовное дело по факту мошенничества при начислении зарплаты работникам Центра культурного досуга.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки установлено, что главный бухгалтер культурного учреждения с февраля по декабрь 2021 года составляла реестры о выплате зарплаты, в которые вносила ложные сведения о завышенном размере денежных средств, подлежащих перечислению ей и другим сотрудникам в качестве зарплаты.После подписания платежных поручений разница в размере завышенной части зарплаты работников Центра культурного досуга поступала на счета главного бухгалтера. Так, был причинен ущерб в сумме более 270 тысяч рублей.По результатам проверки Невьянская городская прокуратура направила материалы в следственные органы. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).