В Первоуральске в суд направили уголовное дело о покушении на убийство женщины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральский городской суд направили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство бывшей супруги.По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в квартире, где также находились его бывшая жена 1978 года рождения и трое их детей 2011, 2013 и 2016 годов рождения. Вечером между бывшими супругами произошел конфликт по поводу воспитания детей. Затем женщина пошла укладывать спать младшего ребенка и задремала.Неожиданно в комнату вошел обвиняемый и ударил ножом в область головы женщины. Из-за шума в комнату зашел их старший сын, увидел происходящее и стал удерживать ноги отца. Потерпевшая смогла оказать бывшему мужу сопротивление и убежала с места происшествия.Женщине были причинены телесные повреждения в виде ссадины в области козелка левого уха и резанной раны левой щеки. Ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.