Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге подозреваемых в попытке сбыта 700 граммов наркотиков



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали трех человек, которые подозреваются в попытке сбыта около 700 граммов наркотиков.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, вечером 7 марта экипаж ДПС заметил на улице Павловской молодых людей, которые вышли из леса и сели в автомобиль Volkswagen. Автоинспекторы решили проверить у них наличие запрещенных веществ. Подъехав к иномарке, они попросили выйти людей из машины для проверки документов. Когда молодые люди покинули автомобиль, в салоне обнаружили подозрительный сверток с неизвестным веществом.За рулем Volkswagen находился 39-летний мужчина, а в качестве пассажиров – двое местных жителей 18 и 24 лет. На место направили следственно-оперативную группу отдела полиции №15. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли сверток и направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом является синтетический наркотик – производным метилэфедрона весом 502,5 грамма.Задержанных доставили в дежурную часть для разбирательства. По предварительной информации, они планировали сбыть наркотики в Екатеринбурге через тайники-закладки. При осмотре квартиры 24-летнего подозреваемого полицейские обнаружили еще две упаковки с порошком, а также электронные весы, пакеты с застежкой «зип-лок», три пластиковых контейнера со следами вещества светло-желтого цвета, несколько мотков изоленты, фольгу, тетрадь с записями и так далее. По данным исследования, изъятое в квартире вещество является мефедроном общей массой порядка 195 граммов.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.