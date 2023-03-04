На напавшего на таксиста екатеринбуржца возбудили уголовное дело





– сказали в пресс-группе. «Полиция Екатеринбурга призывает горожан избегать конфликтных ситуаций или решать их мирным путем без применения насилия и нарушения законодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на местного жителя, который сначала напал на таксиста, а потом попытался угнать автомобиль, возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.Речь идет об инциденте, произошедшем в минувшую среду, 8 марта.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, таксист выполнял заказ, когда подозреваемый, будучи в нетрезвом состоянии, по неизвестным причинам начал ругаться матом. Вслед за нецензурной бранью в ход пошли кулаки – мужчина несколько раз ударил таксиста по лицу.Водитель остановил машину, включил аварийку и покинул салон, чтобы безопасно сообщить о произошедшем в водительский чат. В этот момент подозреваемый, решая воспользоваться моментом, перебрался с заднего пассажирского сидения на водительское и начал движение. Тогда водитель с телефона заглушил машину и заблокировал двери.Вытащить нетрезвого гражданина из автомобиля помогли очевидцы. Они же продержали мужчину до прибытия экипажа патрульно-постовой службы, после чего передали екатеринбуржца сотрудникам полиции. При опросе в ОВД задержанный дал признательные показания. Он также объяснил свое неадекватное поведение алкогольным опьянением и плохим самочувствием.