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Свердловчанина осудят за убийство человека, покушение на убийство, грабеж и кражу
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом предстанет 42-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве мужчины, покушении на убийство женщины, а также в грабеже и краже. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 11 апреля прошлого года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого. Воспользовавшись моментом, когда в квартире никого не было, злоумышленник тайно похитил сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук знакомого.
Спустя несколько дней, 15 апреля, мужчина распивал спиртное в гостях у своей знакомой. В квартире находились еще двое мужчин, в том числе сожитель хозяйки квартиры. Обвиняемый попытался поцеловать в коридоре знакомую, что стало причиной ссоры между ним и сожителем хозяйки жилья.
Во время конфликта злоумышленник взял в руки кухонный нож и несколько раз ударил им в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия.
После этого женщина пыталась отобрать у обвиняемого нож, но не смогла. Тот нанес ей два удара ножом в область грудной клетки слева. Затем он увидел на кровати телефон потерпевшей, взял его и ушел из квартиры. Благодаря оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.
Мужчина признает свою вину частично. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
По версии следствия, 11 апреля прошлого года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого. Воспользовавшись моментом, когда в квартире никого не было, злоумышленник тайно похитил сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук знакомого.
Спустя несколько дней, 15 апреля, мужчина распивал спиртное в гостях у своей знакомой. В квартире находились еще двое мужчин, в том числе сожитель хозяйки квартиры. Обвиняемый попытался поцеловать в коридоре знакомую, что стало причиной ссоры между ним и сожителем хозяйки жилья.
Во время конфликта злоумышленник взял в руки кухонный нож и несколько раз ударил им в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия.
После этого женщина пыталась отобрать у обвиняемого нож, но не смогла. Тот нанес ей два удара ножом в область грудной клетки слева. Затем он увидел на кровати телефон потерпевшей, взял его и ушел из квартиры. Благодаря оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.
Мужчина признает свою вину частично. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
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