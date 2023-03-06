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Свердловчанина осудят за убийство человека, покушение на убийство, грабеж и кражу

09.55 Пятница, 10 марта 2023
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом предстанет 42-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве мужчины, покушении на убийство женщины, а также в грабеже и краже. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 11 апреля прошлого года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого. Воспользовавшись моментом, когда в квартире никого не было, злоумышленник тайно похитил сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук знакомого.

Спустя несколько дней, 15 апреля, мужчина распивал спиртное в гостях у своей знакомой. В квартире находились еще двое мужчин, в том числе сожитель хозяйки квартиры. Обвиняемый попытался поцеловать в коридоре знакомую, что стало причиной ссоры между ним и сожителем хозяйки жилья.

Во время конфликта злоумышленник взял в руки кухонный нож и несколько раз ударил им в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого женщина пыталась отобрать у обвиняемого нож, но не смогла. Тот нанес ей два удара ножом в область грудной клетки слева. Затем он увидел на кровати телефон потерпевшей, взял его и ушел из квартиры. Благодаря оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

Мужчина признает свою вину частично. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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