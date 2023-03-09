В Екатеринбурге перед судом предстанет курьер-закладчик

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет участник организованной группы по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов на сумму более 1,1 миллиона рублей.По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемый добровольно вошел в состав ОПГ, материалы уголовного дела в отношении неустановленных участников которой выделены в отдельное производство. Молодой человек 1996 года рождения выполнял роль курьера-закладчика.В апреле 2022 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из незаконного оборота наркотики массой свыше 2,3 кг, в том числе в квартире обвиняемого было изъято 1,2 кг наркотиков.По материалам прокуратуры, направленным в следственные органы, было возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов. Молодой человек обвиняется в легализации более 1,1 миллиона рублей путем совершения финансовых операций с последующим выводом средств в наличный оборот, а также в незаконном обороте наркотиков.Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.