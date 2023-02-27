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Родители ограбленного в Екатеринбурге ребёнка обвиняют полицию в бездействии
Криминал
Фото из соцсетей
В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение екатеринбурженки, сын которой стал жертвой гопников. У мальчика 20-го февраля на территории торгового центра «Омега» забрали сотовый телефон, и женщина считает, что представители правоохранительных органов не делают ничего, чтобы вернуть имущество и наказать преступников.
По словам родительницы, личности всех шестерых участников кражи установлены, но задержан только один из них. Причём, как утверждает женщина, информацию об участниках группы собрали и передали в отдел полиции сами родители потерпевшего. Что же касается украденного телефона, его полицейские даже не пытаются искать.
«Мы с мужем лично ходили в ломбард «Победа» и сами сотрудники сказали, что это их постоянный клиент (задержанный), и телефон там... У меня паника! Почему полиция бездействует и не хочет выполнять свою работу?», — пишет женщина.
Похитителями телефона, по её словам, оказались жители Верхней Пышмы. Вечером 20-го февраля они наведались в торговый центр «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. На 4-м этаже здания они увидели мальчика, сидящего за столиком «Бургер Кинга». Пока остальные парни отвлекали ребёнка разговорами, ныне задержанный забрал телефон со стола, после чего банда скрылась. Их действия попали на камеры видеонаблюдения ТЦ. Родители мальчика без промедления написали заявление, которое подали в отдел полиции №15 на улице Машиностроителей.
По словам родительницы, личности всех шестерых участников кражи установлены, но задержан только один из них. Причём, как утверждает женщина, информацию об участниках группы собрали и передали в отдел полиции сами родители потерпевшего. Что же касается украденного телефона, его полицейские даже не пытаются искать.
«Мы с мужем лично ходили в ломбард «Победа» и сами сотрудники сказали, что это их постоянный клиент (задержанный), и телефон там... У меня паника! Почему полиция бездействует и не хочет выполнять свою работу?», — пишет женщина.
Похитителями телефона, по её словам, оказались жители Верхней Пышмы. Вечером 20-го февраля они наведались в торговый центр «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. На 4-м этаже здания они увидели мальчика, сидящего за столиком «Бургер Кинга». Пока остальные парни отвлекали ребёнка разговорами, ныне задержанный забрал телефон со стола, после чего банда скрылась. Их действия попали на камеры видеонаблюдения ТЦ. Родители мальчика без промедления написали заявление, которое подали в отдел полиции №15 на улице Машиностроителей.
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