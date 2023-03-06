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Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
Криминал
Стоп-кадр видео МО МВД РФ «Верхнепышминский»
В Среднеуральске произошло хищение автомобильного видеорегистратора. Его из припаркованной во дворе жилого дома машины забрали трое молодых людей.
Преступление было совершено в вечернее время суток. Для того, чтобы проникнуть в салон запертого автомобиля, злоумышленники разбили переднее окно машины. В связи с этим можно говорить не только о краже, но и о порче чужого имущества. Действия преступной троицы были зафиксированы уличными камерами видеонаблюдения, а также проезжавшим мимо местным жителем, который не рискнул остановиться и помешать троице скрыться.
Все видео переданы в полицию, что наверняка поможет поискам молодых автоворов. Этим занимаются сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский». Куда и просят обратиться тех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении. Если поход до отдела полиции слишком обременителен, информацию примут и по телефону (834368) 5-36-92.
Преступление было совершено в вечернее время суток. Для того, чтобы проникнуть в салон запертого автомобиля, злоумышленники разбили переднее окно машины. В связи с этим можно говорить не только о краже, но и о порче чужого имущества. Действия преступной троицы были зафиксированы уличными камерами видеонаблюдения, а также проезжавшим мимо местным жителем, который не рискнул остановиться и помешать троице скрыться.
Все видео переданы в полицию, что наверняка поможет поискам молодых автоворов. Этим занимаются сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский». Куда и просят обратиться тех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении. Если поход до отдела полиции слишком обременителен, информацию примут и по телефону (834368) 5-36-92.
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