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Один из магазинов Верхней Пышмы обокрала наглая посетительница
Криминал
Стоп-кадр видео МО МВД РФ «Верхнепышминский»
В Верхней Пышме магазин «ДНС» на Успенском проспекте лишился денег. Их забрала из кассы молодая женщина, которая зашла под видом обычной покупательницы.
На камерах видеонаблюдения осталось свидетельство преступления. Молодая посетительница в светлой куртке и такого же цвета шапке ходила какое-то время между стеллажей с электронными товарами, будто что-то выбирая. Ничто в ней не выдавало злого умысла. Но стоило сотрудникам магазина отвлечься на других потенциальных покупателей, как «дама в белом» прошла к кассе, спокойно, не торопясь открыла её, забрала имевшиеся там наличные, выбрав купюры покрупнее, и тут же удалилась.
Поражает наглость, с какой действовала воровка. Судя по кадрам видеозаписи, подобный «фокус» она проворачивала не в первый раз. Очень уж хладнокровно и уверено она вела себя, обкрадывая магазин в присутствии продавцов и посетителей торговой точки.
Объявлен розыск преступницы. Граждан, обладающих какой-то информацией о личности женщины и о её местонахождении просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» (Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, 34) или позвонить по номеру телефона 5-36-92.
На камерах видеонаблюдения осталось свидетельство преступления. Молодая посетительница в светлой куртке и такого же цвета шапке ходила какое-то время между стеллажей с электронными товарами, будто что-то выбирая. Ничто в ней не выдавало злого умысла. Но стоило сотрудникам магазина отвлечься на других потенциальных покупателей, как «дама в белом» прошла к кассе, спокойно, не торопясь открыла её, забрала имевшиеся там наличные, выбрав купюры покрупнее, и тут же удалилась.
Поражает наглость, с какой действовала воровка. Судя по кадрам видеозаписи, подобный «фокус» она проворачивала не в первый раз. Очень уж хладнокровно и уверено она вела себя, обкрадывая магазин в присутствии продавцов и посетителей торговой точки.
Объявлен розыск преступницы. Граждан, обладающих какой-то информацией о личности женщины и о её местонахождении просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» (Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, 34) или позвонить по номеру телефона 5-36-92.
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