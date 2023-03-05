Один из магазинов Верхней Пышмы обокрала наглая посетительница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме магазин «ДНС» на Успенском проспекте лишился денег. Их забрала из кассы молодая женщина, которая зашла под видом обычной покупательницы.На камерах видеонаблюдения осталось свидетельство преступления. Молодая посетительница в светлой куртке и такого же цвета шапке ходила какое-то время между стеллажей с электронными товарами, будто что-то выбирая. Ничто в ней не выдавало злого умысла. Но стоило сотрудникам магазина отвлечься на других потенциальных покупателей, как «дама в белом» прошла к кассе, спокойно, не торопясь открыла её, забрала имевшиеся там наличные, выбрав купюры покрупнее, и тут же удалилась.Поражает наглость, с какой действовала воровка. Судя по кадрам видеозаписи, подобный «фокус» она проворачивала не в первый раз. Очень уж хладнокровно и уверено она вела себя, обкрадывая магазин в присутствии продавцов и посетителей торговой точки.Объявлен розыск преступницы. Граждан, обладающих какой-то информацией о личности женщины и о её местонахождении просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» (Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, 34) или позвонить по номеру телефона 5-36-92.