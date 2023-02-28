В Свердловской области рецидивиста осудят за убийство женщины-инвалида

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению дела по существу», – рассказали в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области осудят рецидивиста, который обвиняется в убийстве женщины-инвалида. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, днем 31 мая 2022 года пьяный мужчина находился в квартире дома в поселке Гагарском Белоярского района у своей знакомой женщины 1959 года рождения, которая передвигалась в инвалидной коляске. Он решил убить женщину, чтобы похитить деньги и материальные ценности.Обвиняемый вооружился колюще-режущим и твердым тупым предметами и напал на женщину. В результате множества причиненных ранений потерпевшая погибла на месте происшествия.Из квартиры убитой злоумышленник похитил 30 тысяч рублей и три мобильных телефона.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что обвиняемого задержали 6 июня прошлого года. За его плечами уже имелась судимость – в сентябре 2021 года его приговорили к 250 часам обязательных работ за совершение кражи. Теперь фигуранту грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного.